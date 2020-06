Il CIES ha stilato l'ormai classica lista biennale sui valori dei calciatori e secondo lo studio dell'osservatorio calcistico Matthijs de Ligt è il calciatore con più valore in Serie A, con 104,7 milioni di euro. Lo studio, che nasce grazie ad un algoritmo, prende in considerazione diversi fattori tra cui l'età dei calciatori e gli anni di contratto rimasti. Il difensore olandese della Juventus è pure il difensore centrale più caro in Europa.



RONALDO - Cristiano Ronaldo con i suoi 62,6 milioni di euro è il calciatore più anziano nella top 100 mentre il terzino del Bayern Alphonso Davies è il più giovane della top 20 con 133,5 milioni di euro. Messi è valutato 100.1 milioni mentre l'attaccante più costoso in Europa è Kylian Mbappé con 259,2 milioni di euro. In casa Juve sono ben tre (due più De Ligt) i calciatori con un valore maggiore rispetto a Cristiano Ronaldo.



