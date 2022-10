Il direttore di gara Paolo Valeri ha rilasciato delle dichiarazioni al termine di un evento svoltosi all'università Luiss.'Se l’episodio è soggettivo e non oggettivo, non può essere rivisto dalla tecnologia. E dato che nel VOR controlliamo tutto, al momento non è previsto il challenge da parte delle panchine. Fra l’altro, non credo sia un deterrente per le polemiche. Se un arbitro va al monitor dopo una chiamata di un allenatore e conferma la sua scelta, cosa accadrebbe? Oggi i nostri giovani colleghi sono fissati con gli episodi, ce li fanno vedere al polo d’allenamento. Ai miei tempi, i nostri maestri, come il compianto Stefano Farina, ci parlava d’altro: del modo di stare in campo, di come ci rapportavamo con i giocatori. L’episodio singolo era l’ultimo problema'.