The Last Dance.: il pilota più iconico degli ultimi anni. Al di là delle vittorie, delle rivalità, una capacità comunicativa che ha riportato le tribune dei circuiti a riempirsi, che ha riportato gli appassionati ad incollarsi davanti la televisione. Uno degli atleti italiani più importanti di questo periodo storico e, in questo momento, sta ricevendo i più che meritati tributi nel paddock di Valencia.. Il 46 più famoso del mondo non ha mai nascosto la sua fede interista. Non è un caso, tra l’altro, che oggi Ronaldo il Fenomeno fosse presente a Valencia per salutarlo nella sua ultima corsa. In molti, però, non ricorderanno che. Dal 2015 e il 2018 Juventus e VR46, infatti, hanno avuto un accordo commerciale per la gestione del merchandising.Al di là di questo accordo, però, e come è normale che sia,. Eccone alcune:NOVEMBRE 2012 – “Stasera ho visto una grande Inter recuperare un gol in fuorigioco e battere la Juve che non perdeva da 49 partite allo Juventus stadium.”GIUGNO 2017 – “Juventus o Real Madrid? Non tiferò per nessuna delle due squadre. Da una parte essendo italiano dovrei tifare per la Juve, ma sarà sicuramente una bellissima partita, la seguirò mi piacerà vederla e non mi cambierà tanto se vincerà l'una o l'altra squadra perché io sono interista”MARZO 2020 – “Secondo me è un peccato non dare il campionato, perché siamo a due terzi della stagione. Chi è in questo momento prima in classifica tra la Juventus e la Lazio? - chiede Vale ai giornalisti in studio -. La Juve? Quindi vincerebbe ancora? Allora direi play off e play out.”MARZO 2021 – “Scudetto? Quest’anno possiamo farcela. L’Inter, almeno. Antonio Conte mi piace, anche se noi interisti soffriamo il suo passato da juventino.”