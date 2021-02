Siamo in procinto di entrare nella fase calda del campionato di Serie A. Le forze in campo sembrano, ormai, essere delineate e le squadre che dovrebbero battersi fino alla fine per la vittoria sono Milan, Inter e Juventus. Nonostante questo, il campionato rimane equilibrato e incerto e tutto può succedere. A fare un commento sulla lotta scudetto è stato anche Valentino Rossi, tifoso nerazzurro, che ha così risposto a Il Corriere della Sera: "Scudetto all'Inter? Fino alla fine ce la giocheremo con il Milan e, temo anche con la Juventus".