Valentino Rossi è intervenuto oggi, in videochiamata, negli studi di Sky Sport, per rispondere alle domande dei tifosi da casa. Simpatico, invece, il siparietto che si è creato con i giornalisti in studio, quando hanno chiesto all'interista Valentino come vorrebbe che si concludesse la Serie A, sospesa per l'emergenza coronavirus: "Come vorrei che finisse la stagione? Chi è in testa? La Juve o la Lazio? Ah, la Juve... allora io voto per i playoff. Scherzi a parte, credo che sarebbero più emozionanti anche per i tifosi". L'ipotesi è ancora al vaglia degli organi competenti, anche se non sembra essere l'opzione più caldeggiata da parte delle istituzioni, che preferirebbero invece portare a termine la stagione.