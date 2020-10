Il coronavirus ha deciso di colpire personaggi di spicco nello sport, come Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo e Valentino Rossi, allontanandoli momentaneamente dalle vasche, dalla moto e dai campi di calcio. Il pilota emiliano ha parlato a Radio Deejay, ironizzando sul fatto che tre campioni come loro si trovino contemporaneamente a combattere contro il Covid-19: “Ieri l’ho scritto anche a Federica. Le ho detto che il virus ci vede bene, perché ha preso me, lei, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic. Ha alzato il tiro. Alla fine è come se fosse una grossa influenza: febbre costante, mal di testa, mal di ossa”.