Valentino Rossi come Gigi Buffon. Fenomeni nei rispetti settori, motociclismo e calcio, e pure quasi coetanei. "Vale" ha 41 anni, è nato nel febbraio del 1979. Gigi è di un anno più vecchio: gennaio 1978. All'anagrafe sono 42. A quest'età di solito si pensa a cosa fare dopo la fine della carriera ma loro sono di una specie a parte e sono ancora in ballo, su piste e cambi da gioco. E nessuno dei due ha voglia di dire basta. "Sono in una situazione difficile - ha ammesso il motociclista in un'intervista con il compagno di team Maverick Vinales. -.". E' combattuto ma la prima opzione è andare avanti, senza dubbio. "Voglio continuare, ma dovrò decidere senza correre - continua -. Sicuramente non è il momento migliore per smettere, potremmo anche non correre. Sarebbe più corretto fare un'altra stagione e poi ritirarsi. Io voglio correre".Ha pochi dubbi anche Buffon che meno di un mese fa ha fatto capire che la sua avventura tra i pali andrà avanti ancora per una stagione. Almeno. "Perché non sto smettendo? Sto bene e mi sento bene, ma anche per rispetto dei sogni che avevo da Gigi bimbo. Quel bambino devo rispettarlo. Se mi avessero detto che sarei diventato un portiere, anche di Serie C, mi sarei emozionato e avrei pianto dalla gioia.". Poco importa la carta d'identità, l'accordo per il rinnovo fino a giugno 2021 è praticamente cosa fatta. Gigi appenderà i guantoni al chiodo, forse, all'età di 43 anni. Forse anche dopo perché c'è chi crede, come Antonio Cassano, che Gigi punti a giocare i Mondiali del 2022, i sesti della sua incredibile carriera.Giusto così? In tanti dicono di no, e non solo solo hater di due dei più grandi campioni dello sport italiano, pure i loro tifosi più sfegatati. A conti fatti, Rossi non si gioca davvero un Mondiale ormai da diversi anni, BuffonMa perché bisognerebbe spingere due icone così immense verso il ritiro, soprattutto se loro non vogliono farlo? Sarebbe come andare contro natura. La loro è quella di competere e provare a raggiungere traguardi impossibili, inimmaginabili per gente e sportivi comuni. Non potrà essere per sempre, certo, ma uno o due anni in più non scalfiranno certo pagine e pagina di storia dello sport italiano e internazionale delle quali sono protagonisti. Fin quando non decidono loro di dire basta meglio continuare ad ammirarli piuttosto che massacrarli.@lorebettoAnche perché ci sarebbero alcuni cambiamenti da verificare in pista: "Secondo me servirebbero 5 o 6 gare per capire se con il nuovo capomeccanico e alcuni cambiamenti in squadra potrò essere più forte. Il problema è che non si sta correndo, quindi dovrò decidere prima di ricominciare".