La posizione dell'ex direttore generale della Figc Antonello Valentini su Juventus-Napoli, espressa ai microfoni di Radio Crc: "Il Giudice Sportivo non poteva decidere altrimenti, ma la partita va giocata sul campo. Nei prossimi gradi della giustizia sportiva il verdetto potrà essere ribaltato. Mastrandrea non ha risolto il conflitto di interessi tra il protocollo accettato da Cts e Lega e le Asl. Quest’ultimo è un organo del governo. L’intervento dell’Asl di Napoli era legittimo, per questo credo che alla fine verrà disposto il recupero della partita. Il Napoli non poteva raggiungere Torino, anche se il giudice, a cui posso rivolgere soltanto giudizi positivi, ha ritenuto che gli azzurri avessero deciso di non partire prima del secondo intervento dell’Asl arrivato domenica. Il Napoli, però, non poteva ignorare l’allarme dell’Asl. Stesso discorso per quanto riguarda la Juve. I bianconeri non potevano evitare di scendere in campo allo Stadium per i canonici 45′ in attesa dell’arrivo dell’altra squadra. Spero, però, che alla fine prevalga la lealtà sportiva e che Juventus-Napoli si giochi sul campo".