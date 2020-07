Valentina Vignali più in forma che mai. La fashion blogger italiana, concorrente del Grande Fratello 2019, mostra le sue forme perfette e parla ai follower della sua dieta: "Sono ingrassata di dieci chili in circa dieci settimane - ha scritto nelle sue stories -. ma i miracoli non esistono e se a qualcuno sembro un po’ troppo magra, sappiate che rispecchio la percentuale di grasso giusta”. I segreti? Dieta ferrea e allenamento costante. Prima della sua partecipazione al Grande Fratello, tra l'altro, la Vignali aveva incontrato a Madrid Cristiano Ronaldo, proprio pochi mesi prima che si trasferisse alla Juve, se fosse stata lei a portare fortuna?