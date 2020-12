La bellissima attrice Valentina Lodovini ha rilasciato un'intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, in occasione dell'uscita del film "10 giorni con Babbo Natale" (disponibile in streaming su Prime Video) che la vede protagonista con Fabio De Luigi. Parlando della sua vita privata, la donna ha ribadito la sua passione per il calcio: "Sono tifosa della Juve. Grazie a Pier Paolo Pasolini - da ragazza avevo la sua foto in camera, ho imparato a amare quello che amava lui - e per mio zio Vasco che non c'è più".



