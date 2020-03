Valentina Fradegrada continua a spopolare e dopo la partecipazione al Coachella, il famosissimo festival di musica che si è tenuto in California dal 12 al 21 aprile 2019, non accenna a fermare la propria ascesa. 2,2 milioni di follower su instagram è la storica ex del rapper Fred De Palma con cui si dice ora condivida soltanto il tifo per la Juventus.



Bellissima, è stata la prima a inventare la moda dell'upsidedown bikini e ora fa nuovamente discutere per un'iniziativa per l'emergenza coronavirus. Insieme a una casa farmaceutica ha infatti creato una versione "low cost" di un gel disnfettante per le mani. Una scelta che ha diviso i suoi follower (e ad alcuni ha risposto per le rime) anche se lei assicura che è tutto non a scopo di lucro., perché per la bottiglietta Valentina ha prestato non solo il suo volto, ma anche... il suo corpo.