Valentinaha parlato ai canali ufficiali del club bianconero per presentarsi come nuova giocatrice della– "Finalmente comincia un nuovo percorso e sono molto felice di essere arrivata in questo grande club e indossare questa maglia. È una grandissima emozione, difficile anche da esprimere a parole. Non vedo l’ora di scendere in campo con le mie compagne e vincere qualcosa con questa maglia".– "La chiamata della Juventus arriva nel momento giusto della mia carriera, ultimamente avevo perso un po’ di stimoli. Sono felice che Stefano (Braghin) abbia creduto nella giocatrice che sono, spero di raggiungere grandi traguardi con le mie compagne. Alcune di loro di loro le conosco già da diverso tempo, avendo condiviso belle emozioni con la Nazionale".– "Qui porto me stessa al 100%: non mi nascondo dietro ai primi ostacoli, cercherò di dare una mano a tutte le compagne che sono qui da anni, lottano per vincere trofei e indossano questa maglia nel miglior modo possibile. Sono tanto grintosa e ho voglia di dimostrarlo".– "Sono partita come esterno con predisposizione offensiva, poi dopo l’infortunio del 2017 Carolina Morace mi disse che vedeva in me l’opportunità di crescere ancora di più come terzino. Ho intrapreso quella strada in altra maniera: avere tanto spazio davanti a me e cavalcare la fascia è qualcosa che veramente amo fare. Mi piace correre e avere tanta distanza da percorrere per poi arrivare alla finalizzazione o all’assist. Qui, tra le varie compagne, ritroverò Lisa (Boattin) con la quale ho vissuto bellissimi momenti in Nazionale. Con l’Under 17 azzurra abbiamo vinto un bronzo europeo e un Mondiale in Costa Rica. Averla ritrovata è stato qualcosa di molto bello, sarebbe magnifico vincere qualcos’altro assieme".– "A livello personale vorrei godermi la gioia di entrare in campo e vivermi appieno l’emozione di indossare questa maglia. Di gruppo mi piacerebbe arrivare a bei traguardi e a grandi soddisfazioni, tutte insieme".