Il responsabile allo sport del Movimento 5 Stelle Simone Valente ha oggi espresso a La Repubblica il suo pensiero sulla riapertura degli stadi: "Dobbiamo pensare a una riapertura mantenendo sempre il distanziamento sociale, è più che mai necessario. Anche con capienza ridotta o molto ridotta, e grande attenzione ai flussi di entrata e di uscita. Molti club hanno già avanzato proposte: si potrebbe già sperimentare in stadi più piccoli, con capienze più piccoli, magari in serie inferiori. Il calcio non trasmette tutte le sue emozioni senza il pubblico".