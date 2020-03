Non solo Ezequiel Garay. In casa Valencia sono cinque i positivi al coronavirus, tra giocatori e staff tecnico. Questo il comunicato ufficiale del club: “Il Valencia CF comunica che sono stati rilevati cinque casi positivi di coronavirus COVID-19 di tecnici e giocatori di prima squadra. Tutti si trovano nelle loro abitazioni in buona salute e con misure di isolamento. Oltre alle informazioni che fornirà nelle prossime ore, il Club ribadisce il suo appoggio alle autorità sanitarie nella campagna di sensibilizzazione sociale a tutta la popolazione affinchè resti in casa e continui con tutte le misure di igiene e prevenzione già pubblicate.



Allo stesso modo, il Valencia CF rafforza la fiducia nel nostro sistema di salute e nelle raccomandazioni del Ministero della Salute per quei casi lievi di infezione che si trovano in isolamento domestico. Ricordiamo che il numero d’assistenza per il coronavirus nella Comunità Valencia è il 900300555. Siamo fiduciosi che, con solidarietà, responsabilità e grande incoraggiamento, saremo in grado di vincere questa pandemia. Amunt Valencia”.