Nei giorni scorsi il Valencia ha fatto un tentativo ufficiale per Daniele Rugani: la proposta del club spagnolo è un prestito secco in cambio della copertura totale dell'ingaggio (circa 3,5 milioni di euro). Proposta che non ha soddisfatto del tutto i bianconeri e che il giocatore sta valutando: qualora Rugani fosse convinto di trasferirsi al Valencia, la Juve potrebbe accettare la formula anche se poco vantaggiosa a livello economico.