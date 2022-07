Come racconta Gazzetta, qualcosa si muove anche sul fronte uscite, che restano necessarie per pensare a nuovi e possibili innesti.è uno dei due centrocampisti sul mercato: ieri si è segnalato un forte interesse per il giocatore da parte del Valencia allenato da Rino. Il tecnico avrebbe richiesto il brasiliano. Il problema è economico: il Valencia ha margini di manovra limitati, la prima richiesta del club è di un prestito secco di un anno. E c'è il nodo ingaggio. Arthur guadagna 6 milioni più bonus, per questo gli spagnoli avrebbero chiesto una partecipazione da parte dei bianconeri.