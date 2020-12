Come riportato da Superdeporte, l'attaccante classe 2001 Kang-in Lee ha comunicato al Valencia la sua decisione di non prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Il giocatore sudcoreano è stanco di partire dalla panchina e valuta un addio nelle prossime finestre di mercato. In passato il suo nome è stato accostato anche alla Juventus, che ora può tornare di attualità.