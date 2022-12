In un'intervista rilasciata ai microfoni di The Athletic, l'ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo, Valencia, ha parlato al vetriolo del portoghese.'È un peccato che Cristiano Ronaldo abbia lasciato il Manchester United in quel modo. Un giocatore come lui sarebbe dovuto partire con uno stadio pieno ad applaudirlo. I fan lo adoravano. L’intervista che ha rilasciato è stata imbarazzante. Avrai le tue ragioni per dire quello che hai detto, ma mi sono sentito molto male per come se ne è andato. Fa male. Spero che tutto vada bene per lui nel suo nuovo club. Gli auguro tutto il meglio'.