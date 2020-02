Potrebbe aprirsi una nuova opportunità, per il prossimo mercato della Juventus. Secondo quanto riporta Cadena SER, Ferran Torres sembra essere intenzionato a rifiutare le proposte di rinnovo contrattuale che il Valencia, il suo attuale club, gli proporrà. Il talento classe '99, esploso proprio in questa stagione con la maglia valenciana, è stato da tempo accostato alla Juventus, proprio per la possibilità di arrivare al giocatore, in scadenza a giugno, a parametro zero. Una chance, quindi, che si apre per i bianconeri, ma non solo: Ferran Torres ha tanti estimatori, in tutte le big europee.