Gli ultimi giorni di mercato, per le entrare e, soprattutto, per il mercato in uscita. La Juve lavora alle cessioni e tra i nomi più chiacchierati c’è sicuramente quello di Daniele Rugani: il difensore centrale classe ’94 è un obiettivo del Valencia, che nelle ultime ore ha aperto i contatti con la Juventus. Il club spagnolo ha chiesto Rugani in prestito, ma Paratici e la società bianconera preferirebbero cederlo a titolo definitivo. Domani giornata decisiva per decidere il tutto, informa Sky Sport. Il giocatore, neo papà del piccolo Tommaso, piace anche in Inghilterra, ma la sua cessione non si sblocca.