Per fortuna la stupidità non regna solo in Italia. Povero mondo #coronavirus — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) March 9, 2020

Claudio, ex centrocampista della, commenta così la notizia che arriva dalla Spagna e che riguarda i tifosi del Valencia, pronti a radunarsi fuori dallo stadio per protestare delle porte chiuse in vista del match di domani contro l’Atalanta, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: “Per fortuna la stupidità non regna solo in Italia. Povero mondo”. Una presa di posizione forte, quella del Principino, che si è sempre speso in prima linea per questioni anche sociali. E l'emergenza coronavirus investe ogni settore della società.