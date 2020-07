Non accenna a placarsi la bufera su Antonio Conte. La sua Inter ieri è crollata in casa, contro il Bologna, nonostante per gran parte della gara abbia giocato con un uomo in più. Sconfitta per 2-1 e sogno scudetto sempre più lontano, con il tecnico salentino furioso nel post partita.





Il web si è letteralmente scatenato, scherzando sul rendimento in nerazzurro dell’allenatore che ha riportato la Juve a vincere scudetti e titoli dopo Calciopoli. Dal più classico: “Perché proprio io?”, accompagnato dal logo dell’Inter, a "Vale davvero 12 milioni?". Nella gallery tutte le reazioni social alla disfatta dell'Inter di Conte!