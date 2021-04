Intervenuto a Onda Cero in Spagna, Jorge Valdano ha usato parole dure contro la Superlega e club che l’hanno creata: “La guerra non è stata vinta dalla Uefa, è stata vinta dal popolo, dal popolo inglese. C'è una differenza culturale molto grande tra Spagna e Inghilterra per il calcio”.



SU AGNELLI - "Agnelli era il rappresentante di 200 squadre e le ha tradite. Non è stata una cosa accettabile".



SU FLORENTINO PEREZ - "Penso che non puoi presentarti come un messia che sottovaluta il calcio stesso. Non sono stato sorpreso dalla caduta della Superlega. Ho già detto che le persone non vanno sottovalutate. Il calcio va da una parte e le istituzioni dall'altra, per questo i giocatori non sono toccati da quello che succede negli uffici".