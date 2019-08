Furio Valcareggi, agente tra gli altri di Emanuele Giaccherini, ha parlato ai microfoni di TMW: "Le mie voci erano certe di questo Lukaku all’Inter, quando si impunta Antonio Conte fa sempre gol. L’ha voluto, si è fissato che sia il più forte di tutti nei suoi temi. Tutto convergeva verso Lukaku all’Inter che secondo me è il colpo dell’anno. A meno che non ci sia un bellissimo colpo di fine stagione: Neymar potrebbe andare alla Juve. Sicuramente è dura convincere lo sceicco, ma chi lo vuole lo sa. Chi va a comprare in quei negozi sa benissimo quanto spende. La Juventus deve fare il colpo, deve scaricare gli esuberi, ma per vincere la Champions secondo me serve altra gente. Icardi va al Napoli, ma aspettano che costi un po’ meno. Il giocatore ha litigato con l’Inter, quindi più passa il tempo, più i costi si abbassano. Così come per Higuain che secondo me è perfetto per la Roma".