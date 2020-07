1









La Juve spreca un match point scudetto e perde 2-1 contro l’Udinese, rinviando così i festeggiamenti per il nono titolo consecutivo. Errori di Alex Sandro, Rugani e non solo, ma i tifosi hanno scelto il loro bersaglio: è Maurizio Sarri, colpevole numero uno.





Sui social nessun dubbio, tanto è vero che è entrato in tendenza subito dopo il fischio finale l’hashtag SarriOut. Tante le reazioni, alcune veementi: “Imbarazzante", "squadra da incubo", "vai via, un altro anno così è impensabile”. I tifosi volevano chiudere oggi la corsa scudetto, la Juve non ci è riuscita e ora sfogano la loro rabbia su Sarri.



