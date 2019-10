Your browser does not support iframes.

Giornata di Champions per la Juventus, pronta alla sfida non semplice contro il Bayer Leverkusen. Per i bianconeri, resta ancora centrale il discorso su Ramsey, vera e propria chiave tattica degli ultimi cambiamenti apportati da Sarri nel 4-3-1-2: così, prima dedicata al gallese per Tuttosport, che titola "Vai Rambo", riprendendo le parole di Sarri ("Dobbiamo aggiustare la mira") e sciogliendo parzialmente il dubbio che vede Higuain favorito su Dybala al fianco di CR7. Juventus protagonista anche nella prima pagina de Il Corriere dello Sport, con la dichiarazione di Sarri in conferenza centrale: "La mia Juve non si fa al bar" ha detto il tecnico toscano, sciogliendo tutti i dibattiti su un potenziale tridente pesante con Dybala, Higuain e Ronaldo contemporaneamente in campo insieme.