Bufera su Jean-Clair Todibo. Il difensore dello Schalke, ma di proprietà del Barcellona, è stato protagonista di un episodio che ha scioccato l’opinione pubblica tedesca. In campo oggi nel match contro il Borussia Dortmund, il centrale, che piace alla Juve, sugli sviluppi di un corner si è trovato a marcare il temibile Erling Haaland. Lo stadio era ovviamente vuoto, e così si è potuto cogliere indistintamente l’insulto proferito dal difensore, durante il corpo a corpo: “Vai a f.. tua nonna!”. Haaland l’ha presa sul ridere, non la stampa tedesca che, scandalizzata, già parla di possibile squalifica per Todibo.