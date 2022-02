Il dirigente del Toro, Davide Vagnati, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre partita del derby contro la Juve, dove i bianconeri dovranno tentare di difendere il quarto posto dall'assalto dell'Atalanta.



'Quando entriamo in campo cerchiamo sempre di fare la partita e sperare di vincerla. Sono convinto che oggi fino all'ultimo minuto daremo l'anima per portare a casa un risultato positivo. Penso che un giocatore che ha indossato la maglia come ha fatto Bremer in questi anni, faccia delle cosiderazioni diverse in avanti'.