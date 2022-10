Il ds del Torino Vagnati ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre partita del derby della Mole.SUL DERBY - 'È difficile affrontare una squadra importante, noi dobbiamo pensare a noi stessi e a fare la partita al massimo delle nostre potenzialità. Così potremmo toglierci grosse soddisfazioni'.SUL CENTROAVANTI – 'Secondo me dipende dalle caratteristiche, Sanabria e Pellegrini hanno caratteristiche molto diverse tra di loro, la scelta spetta in base all’avversario e allo stato di forma. Juric ha giocato parecchio così a Verona con due attaccanti dietro la punta, abbiamo giocatori che possono sopperire alle mancanze del nove'.SU BREMER - 'Bremer? Lo saluteremo dopo la partita. Posso dire che Bremer è un ragazzo top e un giocatore forte. Non mi permetto di fare le analisi della Juve perchè è già difficile fare le nostre e non spetta a me. Gleison merita tanto perchè è un ragazzo eccezionale'.