apre le porte ai suoi followers. Storie, dirette, battute, risate... uno show. Ieri Leo era alle prese con la preparazione della pizza ( QUI foto e racconto), oggi è intervenuto durante una diretta Instagram della moglie Martina: "Vado a farmi barba e capelli" annuncia il difensore interrompendo la moglie. "Dove?", "In doccia", "Ma sì dai, intasa tutto"; botta e risposta chiuso da Bonucci: "Ma mica li butto nella doccia". Classici battibecchi che succedono in ogni casa e che strappano sempre una risata. Ma quanti giocatori della Juve hanno il figlio che tifa per il Torino? Alt: "Non sono tifoso del Torino, ma di Belotti" ci tiene a precisare il piccolo Lorenzo, che specifica di essere grande tifoso della Juve. E di papà Leo, naturalmente.