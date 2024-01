Le parole su Lecce-Juventus



Com'è cambiato Vlahovic?

Guido, direttore di Tuttosport, parla così a Tutti Convocati."L'assenza di Rabiot in particolare può essere preoccupante. Senza Rabiot la Juve spesso non ha brillato. A Genova l'ultima trasferta senza Rabiot e sei stato penalizzato. Se la Juve stasera vince supera un ostacolo che... non parli del Bernabeu e del Real, ma superi un ostacolo del campionato. Non do valore all'andare in testa in maniera virtuale. L'ambiente si sta caricando e si sta autoconvincendo dell'impresa, andare in testa potrebbe avere un suo effetto"."Vlahovic si sta Lautarizzando. La pressione? La Juve può sentirla meno perché sta inseguendo un'impresa. E quando insegui un'impresa hai una certa leggerezza. C'è grande delusione se la fallisci, ma non c'è quella che arriva dal fallimento di un obiettivo. Per com'era iniziato il campionato, sinceramente nessuno poteva pensare che la Juventus potesse essere un'avversaria credibile per l'Inter. Ed è già un risultato. Lo scudetto dell'Inter se l'aspettano in tanti"."Cambiato qualcosa nella testa? Forse anche negli addominali e nella schiena. Forse abbiamo sottovalutato gli stop, gli strascichi. E' diverso anche nei movimenti. L'aspetto fisiologico forse era secondario. Qualcosa è scattato tra lui e Allegri forse. Forse si sono trovati da qualche parte, hanno trovato un compromesso. Questo sentirsi importante ha spazzato via un po' di ansie, lui ne coltiva tante. Ed è più facile sotto porta".