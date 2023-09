"Un anno fa i pm di Torino volevano arrestare Andrea Agnelli. Arrestare. Il Giudice per le indagini preliminari respinse la richiesta non senza alzare il sopracciglio. Oggi la Cassazione potrebbe spostare l’inchiesta a Milano, dichiarando l’incompetenza territoriale degli inquirenti torinesi", così Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha commentato la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la Juve. "Un po’ come dire che le indagini, che hanno terremotato la Juventus negli ultimi due anni", ha aggiunto, "le avrebbe dovute iniziare e portare avanti la Procura di Milano. La Procura che, per intendersi, sulle questioni plusvalenze e calciomercato dell’Inter ha aperto e chiuso un fascicolo senza alcuna conseguenza per il club e la sua dirigenza."