Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, commenta la sconfitta della Juve in maniera molto dura: "Tutto è perduto, anche l’onore. La diciassettesima sconfitta stagionale della Juventus (e diciassette partite perse sono un numero impressionante) spegne le luci dello Stadium in questa terrificante stagione e accende l’indignazione del popolo bianconero, maltrattato da tutti, anche dalla loro squadra e dalla loro società. Meritavano più orgoglio e meno retorica, più applicazione e meno confusione, meritavano una partita diversa rispetto al resto della stagione, ma la prestazione bianconera è stata malinconicamente in linea con tutte le altre: la Juventus non è riuscita a incidere in fase offensiva, ha manovrato in modo lento, ha sbagliato tanto, ha infilato la solita vaccata difensiva".