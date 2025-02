Vaciago su Tuttosport: 'Resta la Juve, Thiago Motta dovrebbe ricordarselo, non è stato eliminato dal Real Madrid'

AFP via Getty Images

Il commento di Vaciago sulla Juventus e Thiago Motta

Dopo aver giustamente atteso, dopo l'eliminazione dellae il generale il nuovo ciclo bianconero è arrivato il momento dei primi veri "giudizi" e bilanci, che non saranno ovviamente definitivi visto che ci sono ancora oltre quattro mesi di stagione considerando il Mondiale per Club, ma che già possono rappresentare in maniera chiara ciò che non ha funzionato fino ad ora e le difficoltà che ci sono state.Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato l'eliminazione della Juventus e in particolare l'operato di Thiago Motta, con uno sguardo a quello che potrà succedere in futuro: "Questa, giovane, in fase di transizione, con tante giustificazioni, rsenza difendere quello che, per esempio, il suo capitano non difende".

In merito alla posizione del tecnico, si legge: "Si è a lungo discusso nel corso degli ultimi mesi del grande credito di cui godeva e gode Thiago Motta (d’altronde tra una partita e l’altra si può solo parlare): chiacchiere sostanzialmente inutili perché il destino dell’allenatore lo decidono solo i risultati. E ieri uno dei compiti che gli era stato affidato non è stato portato a termine. Ema in campionato si è giocato già molti bonus e i margini di errore si sono ridotti al minim".Tornando invece alla serata di Champions contro il PSV: "e che invece dovrebbe aiutare i suoi ragazzi, infondendo loro la sicurezza necessaria. Anzi, i cambi sono parsi cervellotici e con il tempismo sbagliato: dopo il gol di Weah che aveva ridato speranze alla Juventus, forse cambiare subito i giocatori più stanchi avrebbe facilitato il controllo della partita che, in quel preciso momento, andava spenta, addormentata e controllata per spegnere l’ardore olandese. Insomma non scopriamo a Eindhoven i difetti di fabbrica della Juventus di Thiago Motta, ma ora ne certifi chiamo i primi effetti veramente negativi".