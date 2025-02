Vaciago su TS: 'Fabregas vigoroso nel lamentarsi, ma chi difende la Juventus?'

Getty Images

Tuttosport, in un editoriale a firma di, riflette così sulla polemica scatenata venerdì sera daper alcune scelte arbitrali che, a suo dire, hanno sfavorito il Como contro la: "La veemenza della protesta di Fabregas non era assolutamente proporzionale alla gravità del caso per il quale si è sfogato in tv. Il presunto fallo di mano di Gatti non è stato giudicato rigore da molti esperti ed ex arbitri, rientra nella casistica dei «rigorini» che il designatore Rocchi si era raccomandato di non fischiare e quindi è un caso tutt’altro che oggettivo. Fabregas è stato, invece, vigoroso nel lamentarsi, facendo precedere la sua invettiva dalla premessa delle premesse, forse il più grande classico del calcio italiano:[…]. Niente di nuovo, se non il fastidioso riaffiorare della vecchia frustrazione del popolo bianconero che grida o sospira:. Ovvero: chi va in televisione dopo le recriminazioni di Fabregas per far sentire un’altra campana o anche solo per provare a istigare il dubbio che la verità non sia necessariamente quella che dicono gli altri? Di solito nessuno […]".

Aggiunge Vaciago: "Ma, nel 2025, vale la pena ricordare i rischi che comporta. Il primo è infastidire i tifosi che assistono al dibattito senza sentire la loro parte. Il secondo è che lasciare correre le illazioni degli avversari, soprattutto quando i torti non sono torti ma solo pretesti, finisce per farle accumulare, anzi stratificare una sull’altra, senza che poi sia possibile scrostarle dall’immagine pubblica del club e dalla coscienza collettiva., del tutto tollerato dal sistema e per il quale, in almeno due occasioni, la Juventus è stata punita per le stesse fattispecie che non sono costate sanzioni ad altri. E nessuno, tifosi bianconeri ovviamente esclusi, ha avuto da ridire, perché «dai, si sa... lo dicono tutti»".