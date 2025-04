Vaciago su TS: 'Era solo il Lecce? All'andata una Juve che seguiva Motta senza riferimenti...'

Getty Images

Il direttore di Tuttosportcommenta così nel suo editoriale lavista ieri sera contro il Lecce: "Se tre indizi fanno una prova,. Ma il calcio non è un giallo di Agatha Christie, quindi: calma. Anche se non si era mai vista la Juventus tiranneggiare così una partita, mordendola dal primo minuto e collezionando 18 tiri nei primi 39 minuti, due dei quali sono diventati goal. Facile con il Lecce, si dirà. . Insomma, non è banale battere il Lecce in un’annata come quella attuale per i bianconeri che, 28 giorni fa, venivano presi a schiaffi dalla Fiorentina senza avere la minima reazione atletica, agonistica ed emotiva".

Il commento di Vaciago su Juventus-Lecce

E ancora: "Si pensi ciò che si vuole della gara a due facce di ieri sera, ma intanto Tudor vince: 7 punti in 3 partite, di cui una trasferta all’Olimpico contro una Roma galoppante. Con un ritmo così, la qualificazione Champions non dovrebbe essere in discussione e, a quel punto, il centro del dibattito potrebbe essere la conferma di Tudor. Se dovesse andare avanti così non sarà una scelta facile, oggi è ancora prematura, nonostante l’impeccabile juventinità del tecnico abbia dato frutti in modo repentino. Tanto da lasciare sullo sfondo, la crisi diche trasforma ogni sua partita in uno psicodramma nel quale si avvita intorno all’ansia da goal fino a perdere il senso della posizione, la calma, le basilari capacità tecniche. Ieri ha effettuato due assist e sarebbe ingiusto e crudele non sottolinearlo, perché dimostra la sua capacità di riuscire a stare dentro il gioco, ma sono preoccupanti i tre goal che si è mangiato nel primo tempo e il vagare senza meta del secondo fino alla sostituzione (presa con nervosismo). Magari c’è una lucina in fondo al tunnel, ma deve fare ancora strada per uscirne. E per la Juventus il problema principale continua a essere dare goal, perché prenderne, ne prende comunque sempre pochi".