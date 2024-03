Le parole di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, a Tutti Convocati:"Non riesco a pensare che la Juventus possa rischiare di non qualificarsi in Champions League. Guardando il calendario, mi sembra che i 13 punti di cui parlava Allegri i bianconeri li possano fare. Branchini (agente di Allegri, ndr) non parla a caso, ma una volta ogni tanto per dire delle cose che hanno un senso preciso e alcune parole sono state affilate. Ho la percezione che non tutti all'interno della Juventus siano convinti di proseguire con Max".