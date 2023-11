Ha fatto discutere la dichiarazione di Ignazio La Russa, presidente del Senato, che, con una battuta ha ironizzato così: "Io ministro dello Sport? Lo farei non per avvantaggiare l'Inter ma affossare la Juve". La seconda carica dello Stato, commenta Guido Vaciago su TuttosportPrimo perché un Ministro dello Sport ha compiti diversi dall’avvantaggiare un club di calcio professionistico o dall’affossarne un altro. Secondo perché la seconda carica dello stato dovrebbe avere un’imparzialità sacrale rispetto a qualsiasi argomento, anche quello apparentemente più futile, come il calcio, ma che può nascondere l’insidia della divisività.Il direttore del quotidiano, aggiunge, "viene da rispondere al Presidente del Senato: non si preoccupi, anche senza la sua nomina a Ministro dello Sport, la Juventus negli ultimi dodici mesi l’hanno affossata lo stesso e con un processo sportivo dai contorni giuridici che hanno lasciato molta perplessità in molti suoi colleghi avvocati.".