Il direttore di Tuttosport Guidosul quotidiano ha commentato così la prestazione di Dusan"Se c’è un gesto di Dusan che deve spaventare l’Inter non è il sinistro a giro del primo gol o la sublime pennellata della punizione, ma i saltelli da bambino al momento del gol di Federico Chiesa. Vlahovic era stato sostituito, era in panchina, con il giaccone e sembrava più felice che i suoi gol. L’amicizia e l’unità del gruppo, eccitato dal profumo dell’impresa, compensano la qualità generale della squadra e raddoppiano le energie. Con questa convinzione la Juventus è perfettamente in grado di arrivare fino in fondo mantenendo lo stesso ritmo, anche perché alleggerita dagli impegni di Champions League che zavorreranno l’Inter nei momenti cruciali. La pressione sui nerazzurri, quindi, aumenta di partita in partita, di dichiarazione in dichiarazione, di gol in gol e il duello si fa sempre più esaltante".