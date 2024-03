Il commento del direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, dopo il pareggio della Juventus contro l'Altanata: "Per la prima parte della stagione c’era, almeno, una squadra, cioè un gruppo di pirati, brutti, sporchi, ma cattivi, che non concedevano nulla. Quella squadra è sparita un mese e mezzo fa.ma avendo perso la compattezza, sfi laccia la foga agonistica (che ieri non è mancata, come giustamente ha sottolineato Allegri) in giocate estemporanee, improvvisando grazie a uno strappo di Chiesa o una trovata di McKennie.e lo devono fare nella seconda parte della stagione. Senza lo spirito del girone di andata, viene a mancare anche la concentrazione, la malizia, l’applicazione: così si incassano i gol da polli, come i due che ha segnato Koopmeiners ieri.