Vaciago loda Kenan Yildiz: 'Ha una grande occasione'

un' ora fa



Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago sulle colonne del quotidiano sportivo ha commentato la necessità della Juventus di tornare a far affezionare i tifosi, partendo proprio dal numero 10 da Kenan Yildiz. Le sue parole:



VACIAGO- "La Juventus ha bisogno di giocatori intorno ai quali coagulare di nuovo l’affezione dei tifosi, se non proprio delle bandiere, almeno dei bastoni a cui aggrapparsi in attesa di farci sventolare al più presto un vessillo. Yildiz non lo è ancora, ma ha tutto il potenziale per diventare, a partire dall’età. Yildiz rappresenta l’occasione per darne loro uno".