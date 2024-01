L'analisi di Guidosui canali social di Tuttosport:"La Juve va in testa al campionato ma l’asterisco pesa tantissimo. Al di là della pressione conta cosa dice il campo. L’Inter vince con maggiore facilità le sue partite, ad esempio l’ultima contro la Lazio nella semifinale di Supercoppa. La Juve le sue partite deve sudarsele di più. Ma attenzione all’ebrezza dell’impresa, la sensazione di scrivere la storia che alleggerisce il cuore invece di appesantirlo. La Juve sta provando questa sensazione e ha trovato il miglior Vlahovic di sempre. Miretti? Bocciarlo adesso non ha senso, ha 20 anni e lo si può concedere. Ma attenzione, sicuri alla Juventus che non serva niente per il centrocampo?".