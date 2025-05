Getty Images

Vaciago: 'La giustizia non è uguale per tutti, ma come spiegarlo ai tifosi della Juventus?'

3 ore fa



Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago sulle colonne del quotidiano sportivo ha parlato di quanto accaduto nelle scorse ore in casa Inter, con Calhanoglu e Inzaghi che sconteranno una squalifica di una giornata per l’inchiesta ultras. Il commento:



VACIAGO- "Se la giustizia non è uguale per tutti non è giustizia. È qualcos’altro e fa quasi paura scoprire cos’è. Ma senza giustizia non può esserci pace. Nel calcio italiano non c’è pace da vent’anni perché la disparità di trattamento, da Calciopoli in poi, continua a scavare un solco di rabbia e frustrazione che divide chi vede applicazioni diverse delle stesse regole. Il patteggiamento che riduce da due a una giornata la pena dell’allenatore e del centrocampista dell’Inter ci sembra giusto. È un istituto che fa parte delle regole e il risultato riconosce la complessità e la pericolosità delle circostanze in cui si sono trovati i due. Ma come si può spiegare ai tifosi della Juventus che hanno visto il loro club e il loro presidente trattati in modo completamente differente nel 2017? Può bastare il dettaglio giuridico che il patteggiamento, allora, non esisteva? No, perché Agnelli prese 12 mesi (poi ridotti a 3) e la società beccò 700mila euro di multa. No, perché il caso della Juventus venne trattato dalla Procura Federale con un approccio decisamente meno garantista".