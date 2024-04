Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Anche Tuttosport, in un editoriale a firma di Guido Vaciago, fotografa la triste situazione delladopo il pareggio di ieri contro il: "È da tre mesi che la Juventus è sparita, che i giocatori rendono meno della metà di quanto rendessero nella prima, che solo sporadici lampi dei singoli salvano la baracca., che ha indubbie e massicce responsabilità per il crollo della squadra, così come aveva meriti per il rendimento della prima parte del campionato. Il tecnico sta subendo un processo continuo e, a tratti, assurdo, ma non può essere assolto dalle sue colpe alla luce di prestazioni così spaesate della squadra [...]".E ancora: "Quello che può dare Allegri a questa squadra (a partire dalla qualificazione Champions) è chiaro, quello che non può dare lo è altrettanto., perché la certezza della qualificazione in Champions non è poca cosa in questa fase storica della Juventus, ma deve essere spiegata bene.[...]. Una squadra non è solo l’espressione delle idee del suo allenatore, ma il risultato finale di una somma nella quale si mettono insieme il valore dei giocatori, il lavoro del tecnico e del suo staff, la guida della dirigenza che, spesso, è il fattore meno visibile, ma è altrettanto incisivo in quello che si vede sul campo.e la strada più pericolosamente corta per generarne altri, di problemi".Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!