Le parole di Guido, direttore di Tuttosport, dal suo editoriale:"La versione breve? È sostanzialmente impossibile che la Juventus partecipi alle coppe europee della prossima stagione. Per chi non vuole intrufolarsi nel labirinto delle supercazzole giuridiche, questa è la sintesi. Sarà dura trovare un senso alle prossime quattro partite di campionato dei bianconeri, perché per la classifica non ci sarà. L’impianto accusatorio non solo esce indenne dal passaggio al Collegio, ma rinforzato dalla maggiore accuratezza che il Collegio ha usato nello scrivere le motivazioni. Certo, bisogna condividere il punto di partenza, ovvero l’idea che i dirigenti della Juventus avessero costruito un sistema illecito e sleale, senza tuttavia poter dimostrare un solo esempio della loro slealtà, visto che non esiste una norma sulle plusvalenze “fittizie” e che tutto si basa su stralci di conversazioni estrapolati dalle intercettazioni della Procura della Repubblica di Torino, non ancora passate al vaglio non solo di un vero processo, ma anche di una semplice udienza preliminare".