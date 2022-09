Con un editoriale sulle colonne di Tuttosport, il direttore del quotidiano Guido Vaciago ha sottolineato un aspetto emerso dopo la sconfitta della Juve a Parigi, ovvero una sorta di soddisfazione dell'ambiente per aver evitato un'imbarcata. "Prima regola dello Juventus Football Club: non si deve perdere. - scrive Vaciago - Seconda regola dello Juventus Football Club: non si parla delle sconfitte. O meglio non si celebrano le sconfitte, per quanto onorevoli siano state".Leggi il resto dell'editoriale sull'edizione odierna di Tuttosport.