Vaciago: 'Per uscire dalla Coppa Italia serviva un capolavoro al contrario. Una mancanza di rispetto alla storia'

AFP via Getty Images



Juventus-Empoli, il commento di Vaciago

Il direttore di Tuttosport Guidosulle colonne del quotidiano sportivo ha commentato la sconfitta della Juventus ieri sera rimediata per mano dell'Empoli. Il suo commento:. E la Juve di Thiago Motta si è superata: dopo l’eliminazione dalla Champions contro l’inferiore Psv, buca la semifinale di Coppa Italia contro la terzultima della Serie A (che veniva da nove sconfitte e tre pareggi).: la Juve di Thiago Motta ha mancato di rispetto alla Juventus, al suo popolo e alla sua storia. Perché, lo diciamo dall’inizio della stagione, tutto è giustificabile in una difficile stagione di transizione e semina per il futuro, ma serve dignità, è necessario il minino sindacale di orgoglio e decoro quando si veste quella maglia. Motta, a fine partita, parla apertamente di «vergogna». Fa bene. E gli fa onore (finalmente…) assumersi le responsabilità, ma farlo alle 23.14 del mercoledì 26 febbraio è tardi. Una riflessione va fatta sulla reale qualità della squadra, dei soldi spesi per costruirla e degli errori commessi sul mercato. Ma per quanto si possa rivalutare verso il basso la rosa,. Quindi c’è qualcosa su cui riflettere per il futuro. Ieri Motta è stato onesto. E solo. Ancora una volta si è preso la briga di comunicare dopo una sconfitta tremenda ed epocale. La società non è abituata a parlare dopo le partite, ma non farlo dopo la partita di ieri è una scelta che può lasciare spazio a La disperazione di Vlahovic qualsiasi interpretazione".