Guidosui canali social di Tuttosport ha parlato così della gara tra Genoa e Juventus:"Non dobbiamo cancellare tutto quanto detto e scritto finora sulle ambizioni scudetto della Juve, ma la lezione di Marassi ci dice che la squadra di Allegri deve e può fare di più perché non può andare sempre bene. Se poi ai limiti qualitativi e a qualche prudenza eccessiva in fase tattica si aggiunge un clamoroso errore dell’arbitro che nega un rigore alla ripresa alla Juve, diventa quasi impossibile per i bianconeri vincere la partita e tenere il ritmo dell’Inter".