Tante polemiche arbitrali dopo Genoa-Juve e le decisioni contro i bianconeri che hanno complicato ancora di più la partita. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, commenta così: "Va annotato e tenuto in dovuta considerazione il mancato rigore per il fallo di mano di Bani nel secondo tempo: braccio molto largo, troppo largo per non assegnare il penalty con il Var o senza. C’è chi ha spesso impartito lezioni sul fatto che in un corsa scudetto molto tirata, con una lotta punto a punto, anche i minimi dettagli sono importanti. Beh, il tocco di braccio di Bani va inserito in quella categoria."