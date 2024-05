Juventus, l'analisi su Allegri: il commento

scegliendo una spigolosissima strategia di comunicazione esterna e interna", ciò che scrive su Allegri, Guido Vaciago. "E negli ultimi tre anni non è proprio esente da responsabilità per i deludenti risultati agonistici della Juve che non significa - fino ad ora - non aver alzato trofei ma non aver dato l'impressione di poterlo fare e di non avere espresso il minimo sindacale di ardore e voglia di vincere che i tifosi chiedono."Il giornalista fa un'analisi sulla seconda avventura di Allegri a Torino, bilanciando responsabilità e attenuanti:e perdendo il controllo nella seconda parte di questa stagione, iniziata andando oltre i limiti e finita scendendo molto al di sotto di questi. Negli ultimi tre anni tuttaviaaffrontando inoltre una serie di situazioni che avrebbero fatto deragliare il 95% degli allenatori. Come dire, poteva fare di più ma anche molto, molto meno."Quando si esprimerà un giudizio oggettivo e sereno sull'Allegri Juventino, peseranno molto i primi cinque anni.oggi riverito dalla quasi totalità dei tifosi juventini mentre all'epoca venne tacciato di troppo difensivismo, di non esprimere un gioco moderno e di non comunicare bene. La storia darà merito ad Allegri, la cronaca lo condanna e non del tutto ingiustamente perché oltre al rendimento del girone di ritorno,che nel corso della prossima settimana, comunicheranno la loro decisione.